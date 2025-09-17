Apakah itu Kabosu (KABOSU)

$KABOSU is a tribute to the original meme dog, Kabosu, who became the face of the Doge meme phenomenon. As the OG meme dog, Kabosu's legacy is deeply intertwined with internet culture, and $KABOSU aims to honor that legacy in the crypto space. This project serves as both a nostalgic nod to the origins of Dogecoin and a fresh opportunity for crypto enthusiasts to engage with the true face behind the meme that started it all. Embracing the spirit of Doge, $KABOSU focuses on community, fun, and the enduring charm of the iconic Shiba Inu. $KABOSU is not just a tribute to the past but a symbol of the future as well. In 2024, Neiro, the beloved pet of Atsuko Sato—the same family that raised Kabosu—has taken the spotlight and is leading the bull run, marking a new era of excitement in the crypto world. With Neiro at the forefront, the potential for the OG meme doge, Kabosu, is stronger than ever. As crypto embraces its roots while looking ahead, $KABOSU captures the essence of nostalgia and forward momentum.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Kabosu (KABOSU) Berapakah nilai Kabosu (KABOSU) hari ini? Harga langsung KABOSU dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa KABOSU ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa KABOSU ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Kabosu? Had pasaran untuk KABOSU ialah $ 78.83K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran KABOSU? Bekalan edaran KABOSU ialah 420.69B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) KABOSU? KABOSU mencapai harga ATH sebanyak 0 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa KABOSU? KABOSU melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan KABOSU? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk KABOSUialah -- USD . Adakah KABOSU akan naik lebih tinggi tahun ini? KABOSU mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak KABOSUramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

