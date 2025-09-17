Kabosu ERC20 (KABOSU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01850467$ 0.01850467 $ 0.01850467 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.44% Perubahan Harga (1D) -2.95% Perubahan Harga (7D) +9.39% Perubahan Harga (7D) +9.39%

Kabosu ERC20 (KABOSU) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, KABOSU didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KABOSU sepanjang masa ialah $ 0.01850467, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, KABOSU telah berubah sebanyak -0.44% sejak sejam yang lalu, -2.95% dalam 24 jam dan +9.39% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Kabosu ERC20 (KABOSU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 866.53K$ 866.53K $ 866.53K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 866.53K$ 866.53K $ 866.53K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Kabosu ERC20 ialah $ 866.53K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KABOSU ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 866.53K.