Kabosu on SOL (KABOSU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00153192$ 0.00153192 $ 0.00153192 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.02% Perubahan Harga (1D) +0.67% Perubahan Harga (7D) +2.71% Perubahan Harga (7D) +2.71%

Kabosu on SOL (KABOSU) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, KABOSU didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KABOSU sepanjang masa ialah $ 0.00153192, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, KABOSU telah berubah sebanyak -0.02% sejak sejam yang lalu, +0.67% dalam 24 jam dan +2.71% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Kabosu on SOL (KABOSU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 80.41K$ 80.41K $ 80.41K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 80.41K$ 80.41K $ 80.41K Bekalan Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Jumlah Bekalan 999,999,225.0 999,999,225.0 999,999,225.0

Had Pasaran semasa Kabosu on SOL ialah $ 80.41K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KABOSU ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999999225.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 80.41K.