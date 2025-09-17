Kaching (KCH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00146398 $ 0.00146398 $ 0.00146398 24J Rendah $ 0.0015008 $ 0.0015008 $ 0.0015008 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00146398$ 0.00146398 $ 0.00146398 24J Tinggi $ 0.0015008$ 0.0015008 $ 0.0015008 Sepanjang Masa $ 0.094286$ 0.094286 $ 0.094286 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -1.46% Perubahan Harga (1D) -2.10% Perubahan Harga (7D) -24.39% Perubahan Harga (7D) -24.39%

Kaching (KCH) harga masa nyata ialah $0.0014652. Sepanjang 24 jam yang lalu, KCH didagangkan antara $ 0.00146398 rendah dan $ 0.0015008 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KCH sepanjang masa ialah $ 0.094286, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, KCH telah berubah sebanyak -1.46% sejak sejam yang lalu, -2.10% dalam 24 jam dan -24.39% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Kaching (KCH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 417.95K$ 417.95K $ 417.95K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 14.65M$ 14.65M $ 14.65M Bekalan Peredaran 285.25M 285.25M 285.25M Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Kaching ialah $ 417.95K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KCH ialah 285.25M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 14.65M.