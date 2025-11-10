Kadena Harga Hari Ini

Harga langsung Kadena (KDA) hari ini ialah $ 0.02417955, dengan 8.91% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa KDA kepada USD penukaran adalah $ 0.02417955 setiap KDA.

Kadena kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 8,174,655, dengan bekalan edaran sebanyak 338.09M KDA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, KDA didagangkan antara $ 0.02300287 (rendah) dan $ 0.0303978 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 27.64, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.02055739.

Dalam prestasi jangka pendek, KDA dipindahkan +1.59% dalam sejam terakhir dan -49.25% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Kadena (KDA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.17M$ 8.17M $ 8.17M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.18M$ 8.18M $ 8.18M Bekalan Peredaran 338.09M 338.09M 338.09M Jumlah Bekalan 338,259,107.8882 338,259,107.8882 338,259,107.8882

Had Pasaran semasa Kadena ialah $ 8.17M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KDA ialah 338.09M, dengan jumlah bekalan sebanyak 338259107.8882. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.18M.