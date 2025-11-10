BursaDEX+
Harga Kadena langsung hari ini ialah 0.02417955 USD.KDA modal pasaran ialah 8,174,655 USD. Jejaki masa nyata KDA kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga Kadena langsung hari ini ialah 0.02417955 USD.KDA modal pasaran ialah 8,174,655 USD. Jejaki masa nyata KDA kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Maklumat Harga KDA

Apakah KDA

Kertas putih KDA

Laman Web Rasmi KDA

Tokenomik KDA

Ramalan Harga KDA

Kadena Logo

Kadena Harga (KDA)

Tidak tersenarai

1 KDA ke USD Harga Langsung:

$0.02417932
-8.90%1D
mexc
USD
Kadena (KDA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 01:48:52 (UTC+8)

Kadena Harga Hari Ini

Harga langsung Kadena (KDA) hari ini ialah $ 0.02417955, dengan 8.91% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa KDA kepada USD penukaran adalah $ 0.02417955 setiap KDA.

Kadena kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 8,174,655, dengan bekalan edaran sebanyak 338.09M KDA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, KDA didagangkan antara $ 0.02300287 (rendah) dan $ 0.0303978 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 27.64, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.02055739.

Dalam prestasi jangka pendek, KDA dipindahkan +1.59% dalam sejam terakhir dan -49.25% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Kadena (KDA) Maklumat Pasaran

$ 8.17M
--
$ 8.18M
338.09M
338,259,107.8882
Had Pasaran semasa Kadena ialah $ 8.17M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KDA ialah 338.09M, dengan jumlah bekalan sebanyak 338259107.8882. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.18M.

Kadena Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.02300287
24J Rendah
$ 0.0303978
24J Tinggi

$ 0.02300287
$ 0.0303978
$ 27.64
$ 0.02055739
+1.59%

-8.91%

-49.25%

-49.25%

Kadena (KDA) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Kadena kepada USD adalah $ -0.00236617181852327.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Kadena kepada USD adalah $ -0.0225130736.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Kadena kepada USD adalah $ -0.0226738338.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Kadena kepada USD adalah $ -0.3897818201716499.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00236617181852327-8.91%
30 Hari$ -0.0225130736-93.10%
60 Hari$ -0.0226738338-93.77%
90 Hari$ -0.3897818201716499-94.15%

Ramalan Harga untuk Kadena

Kadena (KDA) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran KDA pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Kadena (KDA) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Kadena berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Kadena yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk KDA ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Kadena Ramalan Harga.

Apakah itu Kadena (KDA)

Kadena is launching one of the world’s first true scalable blockchains ready for applications.

Kadena’s public blockchain is a braided, high-throughput Proof of Work system that runs Chainweb, a protocol that delivers security and throughput. The Kadena network will unite public applications, private blockchains, and other interoperable chains in one place, driving traffic to the high-bandwidth computer at the heart of the Kadena public chain.

Kadena enterprise software is in use today by major companies in finance, healthcare, and insurance while allowing builders with a vision to skip straight from idea to product. With the launch of Kadena’s public chain, this system will support blockchain application development, from private to public and everywhere in between.

Kadena is solving the problems of Ethereum and is delivering features today that other blockchains have only begun to include on their roadmaps, including Formal Verification, interoperability, scalability, and more.

Kadena is live and ready for immediate deployment of production blockchain applications.

The Kadena token (KDA) is a digital currency that is used to pay for computation on the Kadena public chain. Similar to ETH on Ethereum, KDA on Kadena is the token in which miners are compensated for mining blocks on the network and is the transaction fee that users pay in order to have their transactions included in a block.

Applications processing volumes of transactions on the high-throughput, scalable Kadena network will execute their smart contract code using the native Kadena token. As more applications join or interoperate with the Kadena network, the number of smart contracts executed grows, as does the utility of the Kadena token.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Kadena

Berapakah nilai 1 Kadena pada tahun 2030?
Jika Kadena berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Kadena berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 01:48:52 (UTC+8)

Kadena (KDA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang Kadena

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.