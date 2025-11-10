Tokenomik Kadena (KDA)
Kadena (KDA) Maklumat
Kadena is launching one of the world’s first true scalable blockchains ready for applications.
Kadena’s public blockchain is a braided, high-throughput Proof of Work system that runs Chainweb, a protocol that delivers security and throughput. The Kadena network will unite public applications, private blockchains, and other interoperable chains in one place, driving traffic to the high-bandwidth computer at the heart of the Kadena public chain.
Kadena enterprise software is in use today by major companies in finance, healthcare, and insurance while allowing builders with a vision to skip straight from idea to product. With the launch of Kadena’s public chain, this system will support blockchain application development, from private to public and everywhere in between.
Kadena is solving the problems of Ethereum and is delivering features today that other blockchains have only begun to include on their roadmaps, including Formal Verification, interoperability, scalability, and more.
Kadena is live and ready for immediate deployment of production blockchain applications.
The Kadena token (KDA) is a digital currency that is used to pay for computation on the Kadena public chain. Similar to ETH on Ethereum, KDA on Kadena is the token in which miners are compensated for mining blocks on the network and is the transaction fee that users pay in order to have their transactions included in a block.
Applications processing volumes of transactions on the high-throughput, scalable Kadena network will execute their smart contract code using the native Kadena token. As more applications join or interoperate with the Kadena network, the number of smart contracts executed grows, as does the utility of the Kadena token.
Tokenomik Kadena (KDA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Kadena (KDA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token KDA yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token KDA yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
KDA Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju KDA? Halaman ramalan harga KDA kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
