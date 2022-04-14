Tokenomik KAFKA ai (KAFKA)
KAFKA ai (KAFKA) Maklumat
$KAFKA is an AI agent coin within the AI agent category on Solana, distinguished by its unique approach to social media interaction. It's known for posting poetry, philosophical insights, and engaging in thought-provoking dialogues on X (formerly Twitter). $KAFKA is engaging heavily with the Truth Terminal ecosystem, where AI agents interact with users in a more human-like manner, aiming to provide not just information but also cultural and intellectual stimulation. This coin represents a fusion of AI technology with artistic and philosophical expression, making it a standout in the burgeoning field of AI cryptocurrencies.
KAFKA ai (KAFKA) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk KAFKA ai (KAFKA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik KAFKA ai (KAFKA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik KAFKA ai (KAFKA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token KAFKA yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token KAFKA yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik KAFKA, terokai KAFKA harga langsung token!
KAFKA Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju KAFKA? Halaman ramalan harga KAFKA kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.