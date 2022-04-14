Tokenomik KAGE NETWORK (KAGE)
KAGE NETWORK (KAGE) Maklumat
Building The Hardware Layer Of The Privacy-Focused Online Economy With A Battle-Tested Decentralized VPN Router Solution
With the unprecedented scale of digital data collection, increasingly sophisticated cyber threats, and ever-present government overreach, online privacy has never been more important. The proliferation of smart devices, IoT infrastructure and AI software is only set to amplify online risks by creating numerous new entry points for potential breaches. This has led to skyrocketing demand for privacy solutions, with the privacy-enhancing technology market forecast to exceed $24b by 2024.
VPNs (Virtual Private Networks) have emerged as a leading solution for online privacy due to their ability to encrypt internet traffic and mask users' IP addresses, effectively shielding personal data from prying eyes. This makes VPNs a reliable method for maintaining anonymity and protecting sensitive information. Indeed, adoption of VPNs has become so widespread that a recent Forbes report found that 33% of internet users worldwide have a VPN.
However, the current generation of centralized, software-based VPNs are replete with vulnerabilities and inefficiencies that limit their effectiveness as a long-term solution for delivering online security and privacy at scale. Software-based VPNs were designed with a single device - usually a personal computer - in mind. They struggle to handle the multi-device connected homes that users now find themselves in, which can include connected TVs, fridges, cameras and an ever growing list of IoT devices. Meanwhile, whilst early adopters were comfortable working with abstract software, mainstream consumers are seeking a simpler, plug and play solution. In addition to this, centralized VPN business models concentrate control and access to vast amounts of sensitive user data in the hands of a single entity. This creates a single point of failure and also opens up the possibility of governments compelling them to share data.
KAGE NETWORK (KAGE) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk KAGE NETWORK (KAGE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik KAGE NETWORK (KAGE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik KAGE NETWORK (KAGE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token KAGE yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token KAGE yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik KAGE, terokai KAGE harga langsung token!
