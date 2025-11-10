Kai Ken Harga Hari Ini

Harga langsung Kai Ken (KAI) hari ini ialah --, dengan 0.04% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa KAI kepada USD penukaran adalah -- setiap KAI.

Kai Ken kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 430,616, dengan bekalan edaran sebanyak 420.69T KAI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, KAI didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, KAI dipindahkan +0.01% dalam sejam terakhir dan -1.96% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Kai Ken (KAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 430.62K$ 430.62K $ 430.62K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 430.62K$ 430.62K $ 430.62K Bekalan Peredaran 420.69T 420.69T 420.69T Jumlah Bekalan 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Kai Ken ialah $ 430.62K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KAI ialah 420.69T, dengan jumlah bekalan sebanyak 420690000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 430.62K.