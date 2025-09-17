KAKA (KAKA) Maklumat Harga (USD)

KAKA (KAKA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, KAKA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KAKA sepanjang masa ialah $ 0.01920151, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, KAKA telah berubah sebanyak -0.61% sejak sejam yang lalu, -3.25% dalam 24 jam dan -30.91% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

KAKA (KAKA) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa KAKA ialah $ 292.69K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KAKA ialah 998.80M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998798103.125862. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 292.69K.