Kakaxa (KAKAXA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.314659$ 0.314659 $ 0.314659 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -1.89% Perubahan Harga (7D) +1.38% Perubahan Harga (7D) +1.38%

Kakaxa (KAKAXA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, KAKAXA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KAKAXA sepanjang masa ialah $ 0.314659, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, KAKAXA telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -1.89% dalam 24 jam dan +1.38% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Kakaxa (KAKAXA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 62.11K$ 62.11K $ 62.11K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 62.11K$ 62.11K $ 62.11K Bekalan Peredaran 99.42M 99.42M 99.42M Jumlah Bekalan 99,415,059.99 99,415,059.99 99,415,059.99

Had Pasaran semasa Kakaxa ialah $ 62.11K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KAKAXA ialah 99.42M, dengan jumlah bekalan sebanyak 99415059.99. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 62.11K.