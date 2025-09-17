Lagi Mengenai KAKAXA

Kakaxa Harga (KAKAXA)

1 KAKAXA ke USD Harga Langsung:

$0.00062474
-1.80%1D
Kakaxa (KAKAXA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 18:09:51 (UTC+8)

Kakaxa (KAKAXA) Maklumat Harga (USD)

Kakaxa (KAKAXA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, KAKAXA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KAKAXA sepanjang masa ialah $ 0.314659, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, KAKAXA telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -1.89% dalam 24 jam dan +1.38% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Kakaxa (KAKAXA) Maklumat Pasaran

$ 62.11K
$ 62.11K$ 62.11K

$ 62.11K
$ 62.11K$ 62.11K

99.42M
99.42M 99.42M

99,415,059.99
99,415,059.99 99,415,059.99

Had Pasaran semasa Kakaxa ialah $ 62.11K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KAKAXA ialah 99.42M, dengan jumlah bekalan sebanyak 99415059.99. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 62.11K.

Kakaxa (KAKAXA) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Kakaxa kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Kakaxa kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Kakaxa kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Kakaxa kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-1.89%
30 Hari$ 0-8.61%
60 Hari$ 0-1.61%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Kakaxa (KAKAXA)

$KAKAXA - the most true memecoin with the most fundamental 💩 While others are trying to hype by copying famous memes, we decided to show the key ingredient of absolutely every shitcoin. So if you're ready to make some money on kakaha, hit up the presale. 📍 Min. 25 TON. 📍 500 TON. Anything above 500 TON will be irrevocably sent to the liquidity pool. How much are you willing to believe in shit? Up to 100k TON: 100% TGE. 100k - 200k TON+: 25% TGE + vesting for 4 weeks. ‼️ Only from non-custodial wallets (TonKeeper etc). Tones from CEX type exchanges(Binance, Bybit, etc) - will be refunded back. Tokenomics: Liquidity pool- 20% Presale- 35% Marketing & airdrop-15% team- 10% Holders reward- 10% CEX- 10%

Kakaxa (KAKAXA) Sumber

Laman Web Rasmi

Kakaxa Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Kakaxa (KAKAXA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Kakaxa (KAKAXA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Kakaxa.

Semak Kakaxa ramalan harga sekarang!

KAKAXA kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Kakaxa (KAKAXA)

Memahami tokenomik Kakaxa (KAKAXA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token KAKAXA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Kakaxa (KAKAXA)

Berapakah nilai Kakaxa (KAKAXA) hari ini?
Harga langsung KAKAXA dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa KAKAXA ke USD?
Harga semasa KAKAXA ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Kakaxa?
Had pasaran untuk KAKAXA ialah $ 62.11K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran KAKAXA?
Bekalan edaran KAKAXA ialah 99.42M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) KAKAXA?
KAKAXA mencapai harga ATH sebanyak 0.314659 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa KAKAXA?
KAKAXA melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan KAKAXA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk KAKAXAialah -- USD.
Adakah KAKAXA akan naik lebih tinggi tahun ini?
KAKAXA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak KAKAXAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kakaxa (KAKAXA) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

