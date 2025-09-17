Kalao (KLO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00053322 $ 0.00053322 $ 0.00053322 24J Rendah $ 0.00062291 $ 0.00062291 $ 0.00062291 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00053322$ 0.00053322 $ 0.00053322 24J Tinggi $ 0.00062291$ 0.00062291 $ 0.00062291 Sepanjang Masa $ 1.84$ 1.84 $ 1.84 Harga Terendah $ 0.00021572$ 0.00021572 $ 0.00021572 Perubahan Harga (1J) +0.05% Perubahan Harga (1D) +8.49% Perubahan Harga (7D) +22.91% Perubahan Harga (7D) +22.91%

Kalao (KLO) harga masa nyata ialah $0.00059288. Sepanjang 24 jam yang lalu, KLO didagangkan antara $ 0.00053322 rendah dan $ 0.00062291 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KLO sepanjang masa ialah $ 1.84, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00021572.

Dari segi prestasi jangka pendek, KLO telah berubah sebanyak +0.05% sejak sejam yang lalu, +8.49% dalam 24 jam dan +22.91% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Kalao (KLO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 86.37K$ 86.37K $ 86.37K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 296.42K$ 296.42K $ 296.42K Bekalan Peredaran 145.68M 145.68M 145.68M Jumlah Bekalan 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Had Pasaran semasa Kalao ialah $ 86.37K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KLO ialah 145.68M, dengan jumlah bekalan sebanyak 500000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 296.42K.