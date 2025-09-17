KALM (KALM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.0021192 $ 0.0021192 $ 0.0021192 24J Rendah $ 0.00214708 $ 0.00214708 $ 0.00214708 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.0021192$ 0.0021192 $ 0.0021192 24J Tinggi $ 0.00214708$ 0.00214708 $ 0.00214708 Sepanjang Masa $ 4.52$ 4.52 $ 4.52 Harga Terendah $ 0.0013591$ 0.0013591 $ 0.0013591 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.44% Perubahan Harga (7D) +6.50% Perubahan Harga (7D) +6.50%

KALM (KALM) harga masa nyata ialah $0.00213757. Sepanjang 24 jam yang lalu, KALM didagangkan antara $ 0.0021192 rendah dan $ 0.00214708 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KALM sepanjang masa ialah $ 4.52, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0013591.

Dari segi prestasi jangka pendek, KALM telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.44% dalam 24 jam dan +6.50% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

KALM (KALM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 18.26K$ 18.26K $ 18.26K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 21.38K$ 21.38K $ 21.38K Bekalan Peredaran 8.54M 8.54M 8.54M Jumlah Bekalan 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa KALM ialah $ 18.26K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KALM ialah 8.54M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 21.38K.