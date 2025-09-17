Kamabla (KAMABLA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00170002$ 0.00170002 $ 0.00170002 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.03% Perubahan Harga (1D) -0.42% Perubahan Harga (7D) +4.92% Perubahan Harga (7D) +4.92%

Kamabla (KAMABLA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, KAMABLA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KAMABLA sepanjang masa ialah $ 0.00170002, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, KAMABLA telah berubah sebanyak -0.03% sejak sejam yang lalu, -0.42% dalam 24 jam dan +4.92% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Kamabla (KAMABLA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 35.82K$ 35.82K $ 35.82K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 35.82K$ 35.82K $ 35.82K Bekalan Peredaran 877.63M 877.63M 877.63M Jumlah Bekalan 877,628,800.8332018 877,628,800.8332018 877,628,800.8332018

Had Pasaran semasa Kamabla ialah $ 35.82K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KAMABLA ialah 877.63M, dengan jumlah bekalan sebanyak 877628800.8332018. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 35.82K.