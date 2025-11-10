Tokenomik Kamala Horris (KAMA)

Lihat cerapan utama tentang Kamala Horris (KAMA), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 19:29:27 (UTC+8)
USD

Kamala Horris (KAMA) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Kamala Horris (KAMA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 102.02K
$ 102.02K
Jumlah Bekalan:
$ 995.56M
$ 995.56M
Bekalan Edaran:
$ 995.56M
$ 995.56M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 102.02K
$ 102.02K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.03919388
$ 0.03919388
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00010247
$ 0.00010247

Kamala Horris (KAMA) Maklumat

Kamala Horris is a meme-focused cryptocurrency on the Solana blockchain, creatively leveraging political and pop culture themes for community engagement and humor. This token embodies the playful spirit of meme culture in the crypto sphere, attracting participants interested in speculative investments tied to cultural phenomena. As a community-driven project, it aims to capitalize on the virality of memes, encouraging a fun and engaging atmosphere among its holders.

Laman Web Rasmi:
https://www.kama.lol/
Kertas putih:
https://www.kama.lol/

Tokenomik Kamala Horris (KAMA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Kamala Horris (KAMA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token KAMA yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token KAMA yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik KAMA, terokai KAMA harga langsung token!

KAMA Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju KAMA? Halaman ramalan harga KAMA kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi