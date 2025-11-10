BursaDEX+
Harga KAME langsung hari ini ialah 0 USD.KAME modal pasaran ialah 11,869.7 USD. Jejaki masa nyata KAME kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai KAME

Maklumat Harga KAME

Apakah KAME

Laman Web Rasmi KAME

Tokenomik KAME

Ramalan Harga KAME

KAME Logo

KAME Harga (KAME)

Tidak tersenarai

1 KAME ke USD Harga Langsung:

--
----
+7.00%1D
USD
KAME (KAME) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 05:26:13 (UTC+8)

KAME Harga Hari Ini

Harga langsung KAME (KAME) hari ini ialah --, dengan 7.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa KAME kepada USD penukaran adalah -- setiap KAME.

KAME kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 11,869.7, dengan bekalan edaran sebanyak 950.00M KAME. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, KAME didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, KAME dipindahkan +0.09% dalam sejam terakhir dan +1.85% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

KAME (KAME) Maklumat Pasaran

$ 11.87K
$ 11.87K$ 11.87K

--
----

$ 12.49K
$ 12.49K$ 12.49K

950.00M
950.00M 950.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa KAME ialah $ 11.87K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KAME ialah 950.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.49K.

KAME Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.09%

+7.00%

+1.85%

+1.85%

KAME (KAME) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga KAME kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga KAME kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga KAME kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga KAME kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+7.00%
30 Hari$ 0+24.27%
60 Hari$ 0-60.11%
90 Hari$ 0--

Ramalan Harga untuk KAME

KAME (KAME) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran KAME pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
KAME (KAME) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga KAME berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga KAME yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk KAME ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik KAME Ramalan Harga.

Apakah itu KAME (KAME)

$KAME is a utility token that transforms internet culture into a force for good. While most memecoins exist solely for speculation and short-term hype, $KAME takes a fundamentally different approach. Built on the Base Network, $KAME merges the viral energy of meme culture with real-world purpose — creating a digital asset that drives impact, not just price charts.

Every $KAME transaction contributes to charitable efforts through transparent, on-chain mechanisms. A small portion of trading volume is allocated to verified nonprofit causes, allowing our community to support meaningful initiatives like clean water access, education, disaster relief, and more. These donations are managed through smart contracts and publicly visible on-chain — ensuring accountability, traceability, and trust.

But we didn’t stop at promises — we built infrastructure.

$KAME proudly launched the first crowdfunding and charity platform on the Base Network. This platform allows donors to directly support campaigns through crypto, with no centralized intermediaries and no hidden fees. Whether you’re contributing 0.01 ETH or just holding $KAME, you’re part of a decentralized movement reshaping how giving works in Web3.

Our platform enables campaign organizers to create verified fundraising campaigns, while users can explore causes, donate using $KAME or other accepted tokens, and see real-time updates on how funds are being used. It’s transparent, efficient, and borderless — unlocking new potential for impact in communities often overlooked by traditional systems.

This level of on-chain transparency, combined with Base’s low fees and scalability, allows us to create a charity ecosystem that is accessible to everyone — not just whales or institutions. It’s philanthropy reimagined for the blockchain era.

At its core, $KAME is more than just a token — it’s a mission. It invites people to engage in something bigger than themselves. Whether through direct donations, NFT campaigns, or simply holding the token, every community member becomes part of a system that turns memes into meaningful action.

In a space filled with noise, speculation, and short-lived projects, $KAME stands apart as a utility token built for sustainability, transparency, and global good. We’re here to prove that meme-powered communities can be powerful forces for change — and we’re just getting started.

KAME (KAME) Sumber

Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai KAME

Berapakah nilai 1 KAME pada tahun 2030?
Jika KAME berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga KAME berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 05:26:13 (UTC+8)

KAME (KAME) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang KAME

