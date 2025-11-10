KAME Harga Hari Ini

Harga langsung KAME (KAME) hari ini ialah --, dengan 7.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa KAME kepada USD penukaran adalah -- setiap KAME.

KAME kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 11,869.7, dengan bekalan edaran sebanyak 950.00M KAME. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, KAME didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, KAME dipindahkan +0.09% dalam sejam terakhir dan +1.85% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

KAME (KAME) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 11.87K$ 11.87K $ 11.87K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 12.49K$ 12.49K $ 12.49K Bekalan Peredaran 950.00M 950.00M 950.00M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa KAME ialah $ 11.87K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KAME ialah 950.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.49K.