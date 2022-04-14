Tokenomik Kangal (KANGAL)
Kangal (KANGAL) Maklumat
KANGAL is the governance and value token of the Kangal dApps ecosystem.
KANGAL holders are the stakeholders of the Kangal DAO and can create and vote on proposals that shape up the future of the project. KANGAL staking will be the only way to mint the utility token $TEAK which will power the dApps ecosystem that will start with decentralized applications built by the core team and eventually the platform will turn into a dAppStore where other developers, teams, or companies will be able to submit and publish their dApps. One of the first dApps of the platform will be an NFT drops platform which will eventually turn into a full-fledged NFT marketplace.
Kangal (KANGAL) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Kangal (KANGAL), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Kangal (KANGAL): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Kangal (KANGAL) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token KANGAL yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token KANGAL yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik KANGAL, terokai KANGAL harga langsung token!
KANGAL Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju KANGAL? Halaman ramalan harga KANGAL kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.