KANSTAR ($KANSTAR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +3.53% Perubahan Harga (1D) -4.36% Perubahan Harga (7D) -9.60% Perubahan Harga (7D) -9.60%

KANSTAR ($KANSTAR) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, $KANSTAR didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $KANSTAR sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $KANSTAR telah berubah sebanyak +3.53% sejak sejam yang lalu, -4.36% dalam 24 jam dan -9.60% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

KANSTAR ($KANSTAR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 107.19K$ 107.19K $ 107.19K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 107.19K$ 107.19K $ 107.19K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa KANSTAR ialah $ 107.19K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $KANSTAR ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 107.19K.