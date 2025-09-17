KanzzAI (KAAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah $ 0
24J Tinggi $ 0
Sepanjang Masa $ 0.28569
Harga Terendah $ 0.00014493
Perubahan Harga (1J) --
Perubahan Harga (1D) --
Perubahan Harga (7D) -3.72%

KanzzAI (KAAI) harga masa nyata ialah $0.00048096. Sepanjang 24 jam yang lalu, KAAI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KAAI sepanjang masa ialah $ 0.28569, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00014493.

Dari segi prestasi jangka pendek, KAAI telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -3.72% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

KanzzAI (KAAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 48.10K
Kelantangan (24J) --
Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 48.10K
Bekalan Peredaran 100.00M
Jumlah Bekalan 100,000,000.0

Had Pasaran semasa KanzzAI ialah $ 48.10K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KAAI ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 48.10K.