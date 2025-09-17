KAP Games (KAP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.448679$ 0.448679 $ 0.448679 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -2.28% Perubahan Harga (7D) -6.18% Perubahan Harga (7D) -6.18%

KAP Games (KAP) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, KAP didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KAP sepanjang masa ialah $ 0.448679, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, KAP telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -2.28% dalam 24 jam dan -6.18% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

KAP Games (KAP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 85.45K$ 85.45K $ 85.45K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 672.14K$ 672.14K $ 672.14K Bekalan Peredaran 127.13M 127.13M 127.13M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa KAP Games ialah $ 85.45K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KAP ialah 127.13M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 672.14K.