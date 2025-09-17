Kapi Plara (KAPI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.0019153$ 0.0019153 $ 0.0019153 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.03% Perubahan Harga (1D) +17.60% Perubahan Harga (7D) +27.97% Perubahan Harga (7D) +27.97%

Kapi Plara (KAPI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, KAPI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KAPI sepanjang masa ialah $ 0.0019153, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, KAPI telah berubah sebanyak -0.03% sejak sejam yang lalu, +17.60% dalam 24 jam dan +27.97% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Kapi Plara (KAPI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 14.69K$ 14.69K $ 14.69K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 14.69K$ 14.69K $ 14.69K Bekalan Peredaran 996.93M 996.93M 996.93M Jumlah Bekalan 996,934,681.841991 996,934,681.841991 996,934,681.841991

Had Pasaran semasa Kapi Plara ialah $ 14.69K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KAPI ialah 996.93M, dengan jumlah bekalan sebanyak 996934681.841991. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 14.69K.