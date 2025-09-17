Lagi Mengenai KAPI

Kapi Plara Logo

Kapi Plara Harga (KAPI)

Tidak tersenarai

1 KAPI ke USD Harga Langsung:

--
----
+17.60%1D
mexc
USD
Kapi Plara (KAPI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 21:15:20 (UTC+8)

Kapi Plara (KAPI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0019153
$ 0.0019153$ 0.0019153

$ 0
$ 0$ 0

-0.03%

+17.60%

+27.97%

+27.97%

Kapi Plara (KAPI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, KAPI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KAPI sepanjang masa ialah $ 0.0019153, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, KAPI telah berubah sebanyak -0.03% sejak sejam yang lalu, +17.60% dalam 24 jam dan +27.97% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Kapi Plara (KAPI) Maklumat Pasaran

$ 14.69K
$ 14.69K$ 14.69K

--
----

$ 14.69K
$ 14.69K$ 14.69K

996.93M
996.93M 996.93M

996,934,681.841991
996,934,681.841991 996,934,681.841991

Had Pasaran semasa Kapi Plara ialah $ 14.69K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KAPI ialah 996.93M, dengan jumlah bekalan sebanyak 996934681.841991. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 14.69K.

Kapi Plara (KAPI) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Kapi Plara kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Kapi Plara kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Kapi Plara kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Kapi Plara kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+17.60%
30 Hari$ 0+44.71%
60 Hari$ 0+52.96%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Kapi Plara (KAPI)

Kapi is a meme coin centered around the character "Kapiplara," a fun and relatable capybara figure. The project thrives on a narrative of friendship and collaboration, as it’s tied closely to Moodeng, with both existing in the same playful "zoo" ecosystem. Kapi purpose is to bring together a community that loves lighthearted fun, meme culture, and shared experiences, without overcomplicating the focus with technicalities.

Kapi Plara (KAPI) Sumber

Laman Web Rasmi

Kapi Plara Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Kapi Plara (KAPI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Kapi Plara (KAPI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Kapi Plara.

Semak Kapi Plara ramalan harga sekarang!

KAPI kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Kapi Plara (KAPI)

Memahami tokenomik Kapi Plara (KAPI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token KAPI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Kapi Plara (KAPI)

Berapakah nilai Kapi Plara (KAPI) hari ini?
Harga langsung KAPI dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa KAPI ke USD?
Harga semasa KAPI ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Kapi Plara?
Had pasaran untuk KAPI ialah $ 14.69K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran KAPI?
Bekalan edaran KAPI ialah 996.93M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) KAPI?
KAPI mencapai harga ATH sebanyak 0.0019153 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa KAPI?
KAPI melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan KAPI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk KAPIialah -- USD.
Adakah KAPI akan naik lebih tinggi tahun ini?
KAPI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak KAPIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 21:15:20 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.