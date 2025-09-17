KAPSEL (KAPSEL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00569008$ 0.00569008 $ 0.00569008 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.36% Perubahan Harga (1D) -2.60% Perubahan Harga (7D) +34.38% Perubahan Harga (7D) +34.38%

KAPSEL (KAPSEL) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, KAPSEL didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KAPSEL sepanjang masa ialah $ 0.00569008, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, KAPSEL telah berubah sebanyak -0.36% sejak sejam yang lalu, -2.60% dalam 24 jam dan +34.38% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

KAPSEL (KAPSEL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.16K$ 7.16K $ 7.16K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.16K$ 7.16K $ 7.16K Bekalan Peredaran 967.11M 967.11M 967.11M Jumlah Bekalan 967,105,326.0626508 967,105,326.0626508 967,105,326.0626508

Had Pasaran semasa KAPSEL ialah $ 7.16K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KAPSEL ialah 967.11M, dengan jumlah bekalan sebanyak 967105326.0626508. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.16K.