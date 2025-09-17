Karbo (KRB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 1.46$ 1.46 $ 1.46 Harga Terendah $ 0.00661346$ 0.00661346 $ 0.00661346 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +15.01% Perubahan Harga (7D) +15.01%

Karbo (KRB) harga masa nyata ialah $0.03726342. Sepanjang 24 jam yang lalu, KRB didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KRB sepanjang masa ialah $ 1.46, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00661346.

Dari segi prestasi jangka pendek, KRB telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +15.01% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Karbo (KRB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 377.08K$ 377.08K $ 377.08K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 377.08K$ 377.08K $ 377.08K Bekalan Peredaran 10.12M 10.12M 10.12M Jumlah Bekalan 10,119,164.81312702 10,119,164.81312702 10,119,164.81312702

Had Pasaran semasa Karbo ialah $ 377.08K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KRB ialah 10.12M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10119164.81312702. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 377.08K.