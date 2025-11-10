KardiaChain Harga Hari Ini

Harga langsung KardiaChain (KAI) hari ini ialah $ 0.0007768, dengan 6.20% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa KAI kepada USD penukaran adalah $ 0.0007768 setiap KAI.

KardiaChain kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 3,709,210, dengan bekalan edaran sebanyak 4.78B KAI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, KAI didagangkan antara $ 0.0007768 (rendah) dan $ 0.00087575 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.160205, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001683.

Dalam prestasi jangka pendek, KAI dipindahkan -1.90% dalam sejam terakhir dan -4.90% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

KardiaChain (KAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.71M$ 3.71M $ 3.71M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.88M$ 3.88M $ 3.88M Bekalan Peredaran 4.78B 4.78B 4.78B Jumlah Bekalan 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Had Pasaran semasa KardiaChain ialah $ 3.71M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KAI ialah 4.78B, dengan jumlah bekalan sebanyak 5000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.88M.