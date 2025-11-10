KAREN ONCHAIN Harga Hari Ini

Harga langsung KAREN ONCHAIN (KAREN) hari ini ialah --, dengan 6.41% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa KAREN kepada USD penukaran adalah -- setiap KAREN.

KAREN ONCHAIN kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 42,808, dengan bekalan edaran sebanyak 93.96B KAREN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, KAREN didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, KAREN dipindahkan +2.83% dalam sejam terakhir dan -7.40% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

KAREN ONCHAIN (KAREN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 42.81K$ 42.81K $ 42.81K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 45.56K$ 45.56K $ 45.56K Bekalan Peredaran 93.96B 93.96B 93.96B Jumlah Bekalan 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

