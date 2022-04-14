Tokenomik KarenCoin (KAREN)
KarenCoin (KAREN) Maklumat
Karen Coin is one of the fastest scaling cryptocurrencies built on the most recognizable meme in the world! This paired with ownership being renounced, locked liquidity, lower entry/exit fees, rewards for holding and the most dynamic marketing schedule the crypto space has ever seen makes Karen Coin one of the cleanest, most transparent, community based cryptocurrencies in history! Built by the community for the community. Currently working on our first ecommerce use cases.
KarenCoin (KAREN) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk KarenCoin (KAREN), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik KarenCoin (KAREN): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik KarenCoin (KAREN) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token KAREN yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token KAREN yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik KAREN, terokai KAREN harga langsung token!
KAREN Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju KAREN? Halaman ramalan harga KAREN kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.