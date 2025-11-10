Karum Harga Hari Ini

Harga langsung Karum (KARUM) hari ini ialah $ 0.082335, dengan 17.92% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa KARUM kepada USD penukaran adalah $ 0.082335 setiap KARUM.

Karum kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,074,264, dengan bekalan edaran sebanyak 14.70M KARUM. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, KARUM didagangkan antara $ 0.069278 (rendah) dan $ 0.075219 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.475405, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.02672377.

Dalam prestasi jangka pendek, KARUM dipindahkan +13.04% dalam sejam terakhir dan -35.67% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Karum (KARUM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.53M$ 1.53M $ 1.53M Bekalan Peredaran 14.70M 14.70M 14.70M Jumlah Bekalan 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

