Tokenomik Kaspa DAO (KDAO)
Kaspa DAO (KDAO) Maklumat
Kaspa DAO’s mission is to accelerate the growth and expansion of the KRC20 ecosystem by providing funding and support for projects that build utility, foster innovation, and promote ecosystem-wide growth. The DAO’s scope includes:
- Utility Projects: Bridges, wallets, decentralized exchanges, etc.
- Token Projects: Memecoins and other creative tokens.
- Ecosystem Events and Initiatives: Projects that enhance community engagement and drive awareness. Any project contributing to the KRC20 space is eligible for funding, making Kaspa DAO a driving force behind the ecosystem's progress.
Kaspa DAO (KDAO) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Kaspa DAO (KDAO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Kaspa DAO (KDAO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Kaspa DAO (KDAO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token KDAO yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token KDAO yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik KDAO, terokai KDAO harga langsung token!
KDAO Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju KDAO? Halaman ramalan harga KDAO kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.