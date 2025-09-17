Kassandra (KACY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 2.98$ 2.98 $ 2.98 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +16.35% Perubahan Harga (7D) +16.35%

Kassandra (KACY) harga masa nyata ialah $0.00224791. Sepanjang 24 jam yang lalu, KACY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KACY sepanjang masa ialah $ 2.98, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, KACY telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +16.35% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Kassandra (KACY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 13.29K$ 13.29K $ 13.29K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 21.58K$ 21.58K $ 21.58K Bekalan Peredaran 5.91M 5.91M 5.91M Jumlah Bekalan 9,600,000.0 9,600,000.0 9,600,000.0

Had Pasaran semasa Kassandra ialah $ 13.29K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KACY ialah 5.91M, dengan jumlah bekalan sebanyak 9600000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 21.58K.