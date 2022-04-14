Tokenomik Kassandra (KACY)
Kassandra is an audacious project to delegate money management in a decentralized, efficient, and customizable way, working as a marketplace for tokenized and data-driven investment strategies.
For managers, Kassandra is a plug-and-earn solution to port complex money management strategies to decentralized ecosystems, saving time and costs when compared to the traditional market, helping managers to raise funds without the need for complex infrastructure.With Kassandra, retail investors will be able to delegate money management to professionals without hassle.
The first curated tokenized investment fund to be launched by Kassandra will be the Avalanche Social Index, an investment strategy that would automagically invest in the most solid and engaged communities by using social data in partnership with the social data company https://heimdall.land
Tokenomik Kassandra (KACY): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Kassandra (KACY) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token KACY yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token KACY yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
