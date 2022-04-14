Tokenomik Kassandra (KACY)

Tokenomik Kassandra (KACY)

Lihat cerapan utama tentang Kassandra (KACY), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Kassandra (KACY) Maklumat

Kassandra is an audacious project to delegate money management in a decentralized, efficient, and customizable way, working as a marketplace for tokenized and data-driven investment strategies.

For managers, Kassandra is a plug-and-earn solution to port complex money management strategies to decentralized ecosystems, saving time and costs when compared to the traditional market, helping managers to raise funds without the need for complex infrastructure.With Kassandra, retail investors will be able to delegate money management to professionals without hassle.

The first curated tokenized investment fund to be launched by Kassandra will be the Avalanche Social Index, an investment strategy that would automagically invest in the most solid and engaged communities by using social data in partnership with the social data company https://heimdall.land

Laman Web Rasmi:
https://kassandra.finance/

Kassandra (KACY) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Kassandra (KACY), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 13.86K
$ 13.86K$ 13.86K
Jumlah Bekalan:
$ 9.60M
$ 9.60M$ 9.60M
Bekalan Edaran:
$ 5.91M
$ 5.91M$ 5.91M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 22.50K
$ 22.50K$ 22.50K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 2.98
$ 2.98$ 2.98
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00098834
$ 0.00098834$ 0.00098834
Harga Semasa:
$ 0.00234319
$ 0.00234319$ 0.00234319

Tokenomik Kassandra (KACY): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Kassandra (KACY) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token KACY yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token KACY yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik KACY, terokai KACY harga langsung token!

KACY Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju KACY? Halaman ramalan harga KACY kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.