Kattana (KTN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.01968709 $ 0.01968709 $ 0.01968709 24J Rendah $ 0.02112726 $ 0.02112726 $ 0.02112726 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.01968709$ 0.01968709 $ 0.01968709 24J Tinggi $ 0.02112726$ 0.02112726 $ 0.02112726 Sepanjang Masa $ 34.36$ 34.36 $ 34.36 Harga Terendah $ 0.01174946$ 0.01174946 $ 0.01174946 Perubahan Harga (1J) +0.36% Perubahan Harga (1D) -4.24% Perubahan Harga (7D) +13.02% Perubahan Harga (7D) +13.02%

Kattana (KTN) harga masa nyata ialah $0.01982955. Sepanjang 24 jam yang lalu, KTN didagangkan antara $ 0.01968709 rendah dan $ 0.02112726 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KTN sepanjang masa ialah $ 34.36, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01174946.

Dari segi prestasi jangka pendek, KTN telah berubah sebanyak +0.36% sejak sejam yang lalu, -4.24% dalam 24 jam dan +13.02% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Kattana (KTN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 49.22K$ 49.22K $ 49.22K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 198.30K$ 198.30K $ 198.30K Bekalan Peredaran 2.48M 2.48M 2.48M Jumlah Bekalan 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa Kattana ialah $ 49.22K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KTN ialah 2.48M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 198.30K.