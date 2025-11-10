Kava Lend Harga Hari Ini

Harga langsung Kava Lend (HARD) hari ini ialah $ 0.00470294, dengan 10.57% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa HARD kepada USD penukaran adalah $ 0.00470294 setiap HARD.

Kava Lend kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 633,889, dengan bekalan edaran sebanyak 134.79M HARD. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, HARD didagangkan antara $ 0.00458636 (rendah) dan $ 0.00529381 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 2.97, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00206758.

Dalam prestasi jangka pendek, HARD dipindahkan -0.32% dalam sejam terakhir dan -3.96% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Kava Lend (HARD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 633.89K$ 633.89K $ 633.89K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 940.55K$ 940.55K $ 940.55K Bekalan Peredaran 134.79M 134.79M 134.79M Jumlah Bekalan 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

Had Pasaran semasa Kava Lend ialah $ 633.89K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HARD ialah 134.79M, dengan jumlah bekalan sebanyak 200000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 940.55K.