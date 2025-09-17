Kava Swap (SWP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 3.46$ 3.46 $ 3.46 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

Kava Swap (SWP) harga masa nyata ialah $0.0019511. Sepanjang 24 jam yang lalu, SWP didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SWP sepanjang masa ialah $ 3.46, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SWP telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Kava Swap (SWP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 487.78K$ 487.78K $ 487.78K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 487.78K$ 487.78K $ 487.78K Bekalan Peredaran 250.00M 250.00M 250.00M Jumlah Bekalan 250,000,000.0 250,000,000.0 250,000,000.0

Had Pasaran semasa Kava Swap ialah $ 487.78K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SWP ialah 250.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 250000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 487.78K.