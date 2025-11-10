Kavari Harga Hari Ini

Harga langsung Kavari (KAVR) hari ini ialah $ 0.00014907, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa KAVR kepada USD penukaran adalah $ 0.00014907 setiap KAVR.

Kavari kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 9,689.57, dengan bekalan edaran sebanyak 65.00M KAVR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, KAVR didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00405396, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00014783.

Dalam prestasi jangka pendek, KAVR dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Kavari (KAVR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.69K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 14.91K Bekalan Peredaran 65.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0

