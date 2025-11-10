Tokenomik Kavari (KAVR)

Lihat cerapan utama tentang Kavari (KAVR), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 20:41:27 (UTC+8)
Kavari (KAVR) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Kavari (KAVR), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 9.69K
$ 9.69K$ 9.69K
Jumlah Bekalan:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Bekalan Edaran:
$ 65.00M
$ 65.00M$ 65.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 14.91K
$ 14.91K$ 14.91K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00405396
$ 0.00405396$ 0.00405396
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00014907
$ 0.00014907$ 0.00014907

Kavari (KAVR) Maklumat

Kavari revolutionises crypto trading security through decentralized protection protocols. Our platform Provides automated risk assessment, transparent claims processing, and real-time portfolio monitoring for traders worldwide. Crypto trading protection faces challenges including risk assessment complexity, claims processing difficulties, and blockchain integration barriers, hindering widespread adoption. Kavari is a next-generation decentralized protection protocol designed to provide automated risk evaluation, transparent claims processing, and AI-powered coverage services to enhance crypto trading security through a scalable and trustless ecosystem.

Laman Web Rasmi:
https://www.kavari.io
Kertas putih:
https://docs.kavari.io

Tokenomik Kavari (KAVR): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Kavari (KAVR) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token KAVR yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token KAVR yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik KAVR, terokai KAVR harga langsung token!

KAVR Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju KAVR? Halaman ramalan harga KAVR kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

