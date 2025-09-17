Kawz (KAWZ) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 4.94 $ 4.94 $ 4.94 24J Rendah $ 5.71 $ 5.71 $ 5.71 24J Tinggi 24J Rendah $ 4.94$ 4.94 $ 4.94 24J Tinggi $ 5.71$ 5.71 $ 5.71 Sepanjang Masa $ 20.47$ 20.47 $ 20.47 Harga Terendah $ 4.46$ 4.46 $ 4.46 Perubahan Harga (1J) -3.24% Perubahan Harga (1D) +11.34% Perubahan Harga (7D) +11.86% Perubahan Harga (7D) +11.86%

Kawz (KAWZ) harga masa nyata ialah $5.5. Sepanjang 24 jam yang lalu, KAWZ didagangkan antara $ 4.94 rendah dan $ 5.71 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KAWZ sepanjang masa ialah $ 20.47, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 4.46.

Dari segi prestasi jangka pendek, KAWZ telah berubah sebanyak -3.24% sejak sejam yang lalu, +11.34% dalam 24 jam dan +11.86% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Kawz (KAWZ) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 518.34K$ 518.34K $ 518.34K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 518.34K$ 518.34K $ 518.34K Bekalan Peredaran 94.23K 94.23K 94.23K Jumlah Bekalan 94,230.220159 94,230.220159 94,230.220159

Had Pasaran semasa Kawz ialah $ 518.34K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KAWZ ialah 94.23K, dengan jumlah bekalan sebanyak 94230.220159. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 518.34K.