Harga langsung kazonomics (KAZONOMICS) hari ini ialah $ 0.00167174, dengan 8.87% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa KAZONOMICS kepada USD penukaran adalah $ 0.00167174 setiap KAZONOMICS.

kazonomics kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,671,742, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B KAZONOMICS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, KAZONOMICS didagangkan antara $ 0.00107461 (rendah) dan $ 0.00200537 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.052015, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00026666.

Dalam prestasi jangka pendek, KAZONOMICS dipindahkan -2.10% dalam sejam terakhir dan +38.38% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

kazonomics (KAZONOMICS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.67M$ 1.67M $ 1.67M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.67M$ 1.67M $ 1.67M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

