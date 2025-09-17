KCAL (KCAL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0.00112611 $ 0.00112611 $ 0.00112611 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0.00112611$ 0.00112611 $ 0.00112611 Sepanjang Masa $ 5.0$ 5.0 $ 5.0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.06% Perubahan Harga (1D) -22.41% Perubahan Harga (7D) +28.31% Perubahan Harga (7D) +28.31%

KCAL (KCAL) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, KCAL didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0.00112611 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KCAL sepanjang masa ialah $ 5.0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, KCAL telah berubah sebanyak +0.06% sejak sejam yang lalu, -22.41% dalam 24 jam dan +28.31% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

KCAL (KCAL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 42.91K$ 42.91K $ 42.91K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 42.91K$ 42.91K $ 42.91K Bekalan Peredaran 50.00M 50.00M 50.00M Jumlah Bekalan 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

Had Pasaran semasa KCAL ialah $ 42.91K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KCAL ialah 50.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 50000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 42.91K.