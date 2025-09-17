KCCPad (KCCPAD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.0014638 $ 0.0014638 $ 0.0014638 24J Rendah $ 0.00151689 $ 0.00151689 $ 0.00151689 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.0014638$ 0.0014638 $ 0.0014638 24J Tinggi $ 0.00151689$ 0.00151689 $ 0.00151689 Sepanjang Masa $ 0.442633$ 0.442633 $ 0.442633 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) 0.00% Perubahan Harga (1D) +3.63% Perubahan Harga (7D) +11.03% Perubahan Harga (7D) +11.03%

KCCPad (KCCPAD) harga masa nyata ialah $0.00151689. Sepanjang 24 jam yang lalu, KCCPAD didagangkan antara $ 0.0014638 rendah dan $ 0.00151689 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KCCPAD sepanjang masa ialah $ 0.442633, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, KCCPAD telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, +3.63% dalam 24 jam dan +11.03% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

KCCPad (KCCPAD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 479.60K$ 479.60K $ 479.60K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 479.60K$ 479.60K $ 479.60K Bekalan Peredaran 316.17M 316.17M 316.17M Jumlah Bekalan 316,172,588.5712049 316,172,588.5712049 316,172,588.5712049

Had Pasaran semasa KCCPad ialah $ 479.60K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KCCPAD ialah 316.17M, dengan jumlah bekalan sebanyak 316172588.5712049. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 479.60K.