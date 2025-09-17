KDR (KDR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.0103693 $ 0.0103693 $ 0.0103693 24J Rendah $ 0.01076994 $ 0.01076994 $ 0.01076994 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.0103693$ 0.0103693 $ 0.0103693 24J Tinggi $ 0.01076994$ 0.01076994 $ 0.01076994 Sepanjang Masa $ 0.389192$ 0.389192 $ 0.389192 Harga Terendah $ 0.00669518$ 0.00669518 $ 0.00669518 Perubahan Harga (1J) -0.47% Perubahan Harga (1D) +0.27% Perubahan Harga (7D) -1.78% Perubahan Harga (7D) -1.78%

KDR (KDR) harga masa nyata ialah $0.01054252. Sepanjang 24 jam yang lalu, KDR didagangkan antara $ 0.0103693 rendah dan $ 0.01076994 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KDR sepanjang masa ialah $ 0.389192, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00669518.

Dari segi prestasi jangka pendek, KDR telah berubah sebanyak -0.47% sejak sejam yang lalu, +0.27% dalam 24 jam dan -1.78% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

KDR (KDR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 159.21K$ 159.21K $ 159.21K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Bekalan Peredaran 15.10M 15.10M 15.10M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa KDR ialah $ 159.21K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KDR ialah 15.10M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.05M.