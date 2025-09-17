Keanu (KNU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00552793$ 0.00552793 $ 0.00552793 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.39% Perubahan Harga (1D) -2.43% Perubahan Harga (7D) +13.55% Perubahan Harga (7D) +13.55%

Keanu (KNU) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, KNU didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KNU sepanjang masa ialah $ 0.00552793, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, KNU telah berubah sebanyak -0.39% sejak sejam yang lalu, -2.43% dalam 24 jam dan +13.55% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Keanu (KNU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 20.20K$ 20.20K $ 20.20K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 20.20K$ 20.20K $ 20.20K Bekalan Peredaran 992.53M 992.53M 992.53M Jumlah Bekalan 992,525,787.160868 992,525,787.160868 992,525,787.160868

Had Pasaran semasa Keanu ialah $ 20.20K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KNU ialah 992.53M, dengan jumlah bekalan sebanyak 992525787.160868. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 20.20K.