Keep Gambling (GAMBLE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00971359$ 0.00971359 $ 0.00971359 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.17% Perubahan Harga (1D) -4.51% Perubahan Harga (7D) -34.51% Perubahan Harga (7D) -34.51%

Keep Gambling (GAMBLE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, GAMBLE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GAMBLE sepanjang masa ialah $ 0.00971359, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GAMBLE telah berubah sebanyak +0.17% sejak sejam yang lalu, -4.51% dalam 24 jam dan -34.51% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Keep Gambling (GAMBLE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 116.16K$ 116.16K $ 116.16K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 116.16K$ 116.16K $ 116.16K Bekalan Peredaran 999.57M 999.57M 999.57M Jumlah Bekalan 999,574,721.155823 999,574,721.155823 999,574,721.155823

Had Pasaran semasa Keep Gambling ialah $ 116.16K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GAMBLE ialah 999.57M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999574721.155823. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 116.16K.