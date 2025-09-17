Keep Network (KEEP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.078103 $ 0.078103 $ 0.078103 24J Rendah $ 0.08094 $ 0.08094 $ 0.08094 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.078103$ 0.078103 $ 0.078103 24J Tinggi $ 0.08094$ 0.08094 $ 0.08094 Sepanjang Masa $ 6.1$ 6.1 $ 6.1 Harga Terendah $ 0.01905196$ 0.01905196 $ 0.01905196 Perubahan Harga (1J) +0.16% Perubahan Harga (1D) +1.68% Perubahan Harga (7D) +4.72% Perubahan Harga (7D) +4.72%

Keep Network (KEEP) harga masa nyata ialah $0.080696. Sepanjang 24 jam yang lalu, KEEP didagangkan antara $ 0.078103 rendah dan $ 0.08094 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KEEP sepanjang masa ialah $ 6.1, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01905196.

Dari segi prestasi jangka pendek, KEEP telah berubah sebanyak +0.16% sejak sejam yang lalu, +1.68% dalam 24 jam dan +4.72% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Keep Network (KEEP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 44.36M$ 44.36M $ 44.36M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 80.70M$ 80.70M $ 80.70M Bekalan Peredaran 549.72M 549.72M 549.72M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Keep Network ialah $ 44.36M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KEEP ialah 549.72M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 80.70M.