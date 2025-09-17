Lagi Mengenai KEEP

Keep Network Logo

Keep Network Harga (KEEP)

Tidak tersenarai

1 KEEP ke USD Harga Langsung:

$0.080696
$0.080696$0.080696
+1.50%1D
USD
Keep Network (KEEP) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 08:54:01 (UTC+8)

Keep Network (KEEP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.078103
$ 0.078103$ 0.078103
24J Rendah
$ 0.08094
$ 0.08094$ 0.08094
24J Tinggi

$ 0.078103
$ 0.078103$ 0.078103

$ 0.08094
$ 0.08094$ 0.08094

$ 6.1
$ 6.1$ 6.1

$ 0.01905196
$ 0.01905196$ 0.01905196

+0.16%

+1.68%

+4.72%

+4.72%

Keep Network (KEEP) harga masa nyata ialah $0.080696. Sepanjang 24 jam yang lalu, KEEP didagangkan antara $ 0.078103 rendah dan $ 0.08094 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KEEP sepanjang masa ialah $ 6.1, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01905196.

Dari segi prestasi jangka pendek, KEEP telah berubah sebanyak +0.16% sejak sejam yang lalu, +1.68% dalam 24 jam dan +4.72% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Keep Network (KEEP) Maklumat Pasaran

$ 44.36M
$ 44.36M$ 44.36M

--
----

$ 80.70M
$ 80.70M$ 80.70M

549.72M
549.72M 549.72M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Keep Network ialah $ 44.36M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KEEP ialah 549.72M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 80.70M.

Keep Network (KEEP) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Keep Network kepada USD adalah $ +0.00133497.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Keep Network kepada USD adalah $ +0.0008429019.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Keep Network kepada USD adalah $ -0.0060402166.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Keep Network kepada USD adalah $ +0.01004258506111263.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00133497+1.68%
30 Hari$ +0.0008429019+1.04%
60 Hari$ -0.0060402166-7.48%
90 Hari$ +0.01004258506111263+14.21%

Apakah itu Keep Network (KEEP)

A keep is an off-chain container for private data. Keeps help contracts harness the full power of the public blockchain — enabling deep interactivity with private data. Keep Network aims to provide an off-chain “containers” — called keeps — that should keep private data safe from the public blockchain, thereby enabling smart contracts to maximize the full potential of blockchain tech without compromising on transparency or privacy. Keeps will be used to encrypt and store private data, and the keeps are to be protected by secure multi-party computation (sMPC) that allows generating, storing, encrypting and transmitting of data among different users.

Keep Network (KEEP) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Keep Network Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Keep Network (KEEP) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Keep Network (KEEP) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Keep Network.

Semak Keep Network ramalan harga sekarang!

KEEP kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Keep Network (KEEP)

Memahami tokenomik Keep Network (KEEP) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token KEEP dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Keep Network (KEEP)

Berapakah nilai Keep Network (KEEP) hari ini?
Harga langsung KEEP dalam USD ialah 0.080696 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa KEEP ke USD?
Harga semasa KEEP ke USD ialah $ 0.080696. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Keep Network?
Had pasaran untuk KEEP ialah $ 44.36M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran KEEP?
Bekalan edaran KEEP ialah 549.72M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) KEEP?
KEEP mencapai harga ATH sebanyak 6.1 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa KEEP?
KEEP melihat harga ATL sebanyak 0.01905196 USD.
Berapakah jumlah dagangan KEEP?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk KEEPialah -- USD.
Adakah KEEP akan naik lebih tinggi tahun ini?
KEEP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak KEEPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 08:54:01 (UTC+8)

