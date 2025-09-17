KEI Stablecoin (KEI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.982358 $ 0.982358 $ 0.982358 24J Rendah $ 0.996177 $ 0.996177 $ 0.996177 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.982358$ 0.982358 $ 0.982358 24J Tinggi $ 0.996177$ 0.996177 $ 0.996177 Sepanjang Masa $ 1.052$ 1.052 $ 1.052 Harga Terendah $ 0.946952$ 0.946952 $ 0.946952 Perubahan Harga (1J) +0.37% Perubahan Harga (1D) +0.49% Perubahan Harga (7D) +0.55% Perubahan Harga (7D) +0.55%

KEI Stablecoin (KEI) harga masa nyata ialah $0.99321. Sepanjang 24 jam yang lalu, KEI didagangkan antara $ 0.982358 rendah dan $ 0.996177 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KEI sepanjang masa ialah $ 1.052, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.946952.

Dari segi prestasi jangka pendek, KEI telah berubah sebanyak +0.37% sejak sejam yang lalu, +0.49% dalam 24 jam dan +0.55% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

KEI Stablecoin (KEI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 188.86K$ 188.86K $ 188.86K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 188.86K$ 188.86K $ 188.86K Bekalan Peredaran 190.19K 190.19K 190.19K Jumlah Bekalan 190,185.6498205189 190,185.6498205189 190,185.6498205189

Had Pasaran semasa KEI Stablecoin ialah $ 188.86K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KEI ialah 190.19K, dengan jumlah bekalan sebanyak 190185.6498205189. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 188.86K.