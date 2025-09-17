Lagi Mengenai KEI

Maklumat Harga KEI

Kertas putih KEI

Laman Web Rasmi KEI

Tokenomik KEI

Ramalan Harga KEI

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

KEI Stablecoin Logo

KEI Stablecoin Harga (KEI)

Tidak tersenarai

1 KEI ke USD Harga Langsung:

$0.99321
$0.99321$0.99321
+0.40%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
KEI Stablecoin (KEI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 13:13:23 (UTC+8)

KEI Stablecoin (KEI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.982358
$ 0.982358$ 0.982358
24J Rendah
$ 0.996177
$ 0.996177$ 0.996177
24J Tinggi

$ 0.982358
$ 0.982358$ 0.982358

$ 0.996177
$ 0.996177$ 0.996177

$ 1.052
$ 1.052$ 1.052

$ 0.946952
$ 0.946952$ 0.946952

+0.37%

+0.49%

+0.55%

+0.55%

KEI Stablecoin (KEI) harga masa nyata ialah $0.99321. Sepanjang 24 jam yang lalu, KEI didagangkan antara $ 0.982358 rendah dan $ 0.996177 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KEI sepanjang masa ialah $ 1.052, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.946952.

Dari segi prestasi jangka pendek, KEI telah berubah sebanyak +0.37% sejak sejam yang lalu, +0.49% dalam 24 jam dan +0.55% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

KEI Stablecoin (KEI) Maklumat Pasaran

$ 188.86K
$ 188.86K$ 188.86K

--
----

$ 188.86K
$ 188.86K$ 188.86K

190.19K
190.19K 190.19K

190,185.6498205189
190,185.6498205189 190,185.6498205189

Had Pasaran semasa KEI Stablecoin ialah $ 188.86K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KEI ialah 190.19K, dengan jumlah bekalan sebanyak 190185.6498205189. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 188.86K.

KEI Stablecoin (KEI) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga KEI Stablecoin kepada USD adalah $ +0.00482999.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga KEI Stablecoin kepada USD adalah $ -0.0089260775.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga KEI Stablecoin kepada USD adalah $ +0.0050084600.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga KEI Stablecoin kepada USD adalah $ +0.0127097174531187.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00482999+0.49%
30 Hari$ -0.0089260775-0.89%
60 Hari$ +0.0050084600+0.50%
90 Hari$ +0.0127097174531187+1.30%

Apakah itu KEI Stablecoin (KEI)

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

KEI Stablecoin (KEI) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

KEI Stablecoin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai KEI Stablecoin (KEI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset KEI Stablecoin (KEI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk KEI Stablecoin.

Semak KEI Stablecoin ramalan harga sekarang!

KEI kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik KEI Stablecoin (KEI)

Memahami tokenomik KEI Stablecoin (KEI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token KEI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai KEI Stablecoin (KEI)

Berapakah nilai KEI Stablecoin (KEI) hari ini?
Harga langsung KEI dalam USD ialah 0.99321 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa KEI ke USD?
Harga semasa KEI ke USD ialah $ 0.99321. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran KEI Stablecoin?
Had pasaran untuk KEI ialah $ 188.86K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran KEI?
Bekalan edaran KEI ialah 190.19K USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) KEI?
KEI mencapai harga ATH sebanyak 1.052 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa KEI?
KEI melihat harga ATL sebanyak 0.946952 USD.
Berapakah jumlah dagangan KEI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk KEIialah -- USD.
Adakah KEI akan naik lebih tinggi tahun ini?
KEI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak KEIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 13:13:23 (UTC+8)

KEI Stablecoin (KEI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.