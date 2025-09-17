Keira (KEIRA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00288068$ 0.00288068 $ 0.00288068 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +0.64% Perubahan Harga (7D) +0.64%

Keira (KEIRA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, KEIRA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KEIRA sepanjang masa ialah $ 0.00288068, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, KEIRA telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +0.64% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Keira (KEIRA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 89.98K$ 89.98K $ 89.98K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 167.72K$ 167.72K $ 167.72K Bekalan Peredaran 536.49M 536.49M 536.49M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Keira ialah $ 89.98K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KEIRA ialah 536.49M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 167.72K.