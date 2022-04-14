Tokenomik Keira (KEIRA)
Keira (KEIRA) Maklumat
Keira is an AI agent that merges Generative AI with blockchain technology to create a unified platform for gaming, entertainment, and onchain transactions. She’s not just a tool—she’s a personality-driven influencer and a scalable SaaS framework. Keira helps users navigate decentralized economies while building her own brand presence on platforms like Twitch and Instagram.
Her Minions Framework offers specialized modules (or “minions”) that excel at tasks like NFT trading, token swaps, and gaming assistance. These minions can also be licensed as vertical SaaS solutions, enabling businesses to integrate Keira’s capabilities into their own platforms.
By combining advanced AI architectures with a unique influencer persona, Keira delivers a unified onchain experience that’s personalized, engaging, and scalable.
Keira (KEIRA) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Keira (KEIRA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Keira (KEIRA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Keira (KEIRA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token KEIRA yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token KEIRA yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.