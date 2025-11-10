KEK Harga Hari Ini

Harga langsung KEK (KEKE) hari ini ialah --, dengan 4.49% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa KEKE kepada USD penukaran adalah -- setiap KEKE.

KEK kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 379,200, dengan bekalan edaran sebanyak 76.44T KEKE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, KEKE didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, KEKE dipindahkan +1.36% dalam sejam terakhir dan -11.78% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

KEK (KEKE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 379.20K$ 379.20K $ 379.20K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 385.86K$ 385.86K $ 385.86K Bekalan Peredaran 76.44T 76.44T 76.44T Jumlah Bekalan 77,777,777,777,777.0 77,777,777,777,777.0 77,777,777,777,777.0

Had Pasaran semasa KEK ialah $ 379.20K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KEKE ialah 76.44T, dengan jumlah bekalan sebanyak 77777777777777.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 385.86K.