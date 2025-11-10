Tokenomik KEK (KEKE)
KEK (KEKE) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk KEK (KEKE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
KEK (KEKE) Maklumat
Introducing KEK, the ultimate crypto meme project that combines the power of the ancient Egyptian god Kek with the modern online meme culture. Drawing its inspiration from the popular Cult of Kek meme, which is widespread on platforms such as 4chan and Twitch, this project aims to harness the forces of memetic magic to leave an indelible mark on the crypto world. By joining the KEK community, you will be able to revel in the delightful humor of our memes while immersing yourself in a vibrant and ever-expanding ecosystem of like-minded individuals.
The KEK project boasts a transparent and sensible tokenomics structure, with no taxes imposed on $KEKE transactions. Out of the total supply of 77,777,777,777,777 $KEKE tokens, a whopping 92.3% are allocated to the liquidity pool, with the LP tokens burnt and contract renounced. The remaining 7.7% are held in a multi-sig wallet for future centralized exchange listings and liquidity pools. KEK, the crypto god, ensures that its followers prosper by maintaining a thriving economy in which the faithful are generously rewarded. Join us in building the grand Empire of KEK, as we embark on an exciting journey to revolutionize the meme society and establish its dominance across the crypto realm.
Tokenomik KEK (KEKE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik KEK (KEKE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token KEKE yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token KEKE yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik KEKE, terokai KEKE harga langsung token!
KEKE Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju KEKE? Halaman ramalan harga KEKE kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.
Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi
PANAS
Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara
Volum TERATAS
Mata wang kripto dengan volum dagangan tertinggi
Baru Ditambah
Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan
Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak
Pemeroleh keuntungan teratas kripto 24 J yang setiap pedagang harus berikan perhatian