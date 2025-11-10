Kekistan Harga Hari Ini

Harga langsung Kekistan (KEK) hari ini ialah $ 0.00000333, dengan 2.52% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa KEK kepada USD penukaran adalah $ 0.00000333 setiap KEK.

Kekistan kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,400,614, dengan bekalan edaran sebanyak 420.69B KEK. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, KEK didagangkan antara $ 0.0000032 (rendah) dan $ 0.00000372 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00003536, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, KEK dipindahkan -0.24% dalam sejam terakhir dan -7.67% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Kekistan (KEK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M Bekalan Peredaran 420.69B 420.69B 420.69B Jumlah Bekalan 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

