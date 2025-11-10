Tokenomik Kekistan (KEK)

Lihat cerapan utama tentang Kekistan (KEK), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 16:59:23 (UTC+8)
USD

Kekistan (KEK) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Kekistan (KEK), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.63M
Jumlah Bekalan:
$ 420.69B
Bekalan Edaran:
$ 420.69B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.63M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00003536
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
Kekistan (KEK) Maklumat

In a crypto world of meme coins kekistan is it's home. Is goes back to mid 2000s being a 4chan community. The birth place of Pepe the frog, This community has brought other communities together to support something in crypto and real life. We have rebranded a token. Bringing fun and happy environment. Were actually the 3rd place in our communities life. The first place being home and family time. The 2nd is workplace. And were the 3rd place at the end of the day we are there they relax and enjoy themselves

Laman Web Rasmi:
https://www.kekistan.world/

Tokenomik Kekistan (KEK): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Kekistan (KEK) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token KEK yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token KEK yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik KEK, terokai KEK harga langsung token!

KEK Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju KEK? Halaman ramalan harga KEK kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

mc_how_why_title
